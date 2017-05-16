Инкассаторская машина стала виновницей аварии в центре Белгорода

11:56

Всего 15 мая в регионе случилось пять дорожных аварий, в них один человек погиб и шесть были травмированы.

В Белгороде в половине четвёртого дня 51-летняя автоледи на Land Rover Freelander II на улице Харьковской сбила 39-летнего мужчину. Пешехода отправили во вторую городскую больницу.

Также в областном центре в начале десятого вечера на перекрёстке Богданки и проспекта Славы 24-летний водитель бронированного Ford Transit ГАС 19521 при повороте налево не пропустил автомобиль Honda Fit, которым управлял 32-летний мужчина. При столкновении пострадали водитель Ford и 32-летняя пассажирка Honda.

В Волоконовском районе в пять часов вечера на трассе Новый Оскол – Валуйки 43-летний водитель Volvo FH съехал на обочину, после чего грузовик опрокинулся в кювет. Водителя с травмами отправили в больницу.

В посёлке Северный Белгородского района в начале восьмого вечера 49-летняя автоледи на Buick сбила восьмилетнего мальчика. Пешехода отправили в детский травмпункт Белгорода.

В Борисовском районе в начале одиннадцатого вечера на трассе Белгород – Грайворон 44-летний водитель «восьмёрки» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Ford Focus, которым управлял 27-летний мужчина. Пострадал в аварии водитель отечественного авто. Его отправили в больницу, позднее он скончался, передаёт пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД