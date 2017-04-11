Гуляя у речки, белгородец нашёл гранатомёт

11:05

Это случилось в селе Дорогобужино Белгородского района.

Мужчина шёл вдоль берега Северского Донца и заметил в воде предмет, похожий на оружие. Он сообщил об этом правоохранителям.

На место прибыли взрывотехники областного управления Росгвардии. Сотрудники ОМОНа идентифицировали предмет – им оказался гранатомёт РПГ-22. На нём были заметны следы попыток поставить оружие на боевой взвод.

Из-за высокой степени опасности специалисты решили уничтожить находку на месте. Это было сделано с помощью накладного заряда.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.