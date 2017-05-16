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Губкин стал самым благоустроенным населённым пунктом в Белгородской области

16:59
16 Мая 2017
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На втором месте разместился региональный центр.

Во второй категории номинации «Самый благоустроенный населённый пункт Белгородской области» тройка победителей состоит из Нового Оскола, Алексеевки и Строителя. В третьей категории лучшими стали посёлок Троицкий в Губкинском городском округе, посёлок Прохоровка и посёлок Томаровка (Яковлевский район), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Лучшей улицей области названа улица Ленина в городе Строитель Яковлевского района, а лучшим домом в частном секторе – дом № 5 по улице Галилея в Губкине.

Всех победителей ждут денежные премии. Победители конкурса утверждены постановлением правительства Белгородской области №148-пп от 2 мая 2017 года.


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