Губкин стал самым благоустроенным населённым пунктом в Белгородской области

16:59

На втором месте разместился региональный центр.

Во второй категории номинации «Самый благоустроенный населённый пункт Белгородской области» тройка победителей состоит из Нового Оскола, Алексеевки и Строителя. В третьей категории лучшими стали посёлок Троицкий в Губкинском городском округе, посёлок Прохоровка и посёлок Томаровка (Яковлевский район), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Лучшей улицей области названа улица Ленина в городе Строитель Яковлевского района, а лучшим домом в частном секторе – дом № 5 по улице Галилея в Губкине.

Всех победителей ждут денежные премии. Победители конкурса утверждены постановлением правительства Белгородской области №148-пп от 2 мая 2017 года.