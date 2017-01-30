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Грузовик въехал в «двенадцатую» в Белгородской области

09:59
30 Января 2017
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Всего на выходных, 28 и 29 января, в регионе произошло четыре дорожных аварии, в которых пострадали пятеро человек.

В субботу в половине седьмого вечера на трассе Белгород – Шебекино – Волоконовка 28 летний мужчина на автомобиле Ford Focus не уступил дорогу «семёрке», которой управлял также 28-летний водитель. При столкновении пострадала 18-летняя пассажирка отечественного авто.

В Валуйках в семь вечера 39-летний водитель Nissan Terrano на перекрёстке равнозначных дорог не уступил дорогу «десятке», которой управлял 29-летний мужчина. Телесные повреждения при столкновении машин получил четырёхлетний пассажир «десятки».

В воскресенье в Белгороде в девять утра 40-летний водитель «четвёрки» на улице Губкина по причине несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Volkswagen, которым управлял 42-летний житель Воронежской области. Пострадали в аварии пассажирки машин 35 и 67 лет.

В Корочанском районе в половине шестого вечера на трассе Короча – Губкин – Горшечное 60-летний водитель автомобиля Volvo с прицепом-рефрижератором на перекрёстке не пропустил «двенадцатую», которой управлял 20-летний житель Курской области. После столкновения водителя легковушки отправили в Корочанскую ЦРБ, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД

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