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Грузовик врезался в гужевую повозку в Белгородской области

09:45
23 Мая 2017
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В больницу попал 29-летний погонщик. 

Авария произошла 22 мая в 22:30 на 34 км автодороги Короча – Губкин – Горшечное. 57-летний водитель грузовика VOLVO с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с гужевой повозкой, которая ехала впереди тяжеловесной иномарки.

В результате ДТП 29-летний погонщик получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГИБДД УМВД России по Белгородской области


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