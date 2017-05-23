Грузовик врезался в гужевую повозку в Белгородской области

09:45

В больницу попал 29-летний погонщик.

Авария произошла 22 мая в 22:30 на 34 км автодороги Короча – Губкин – Горшечное. 57-летний водитель грузовика VOLVO с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с гужевой повозкой, которая ехала впереди тяжеловесной иномарки.

В результате ДТП 29-летний погонщик получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы ГИБДД УМВД России по Белгородской области