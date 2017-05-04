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Грузовик сбил шестилетнего велосипедиста в Белгородской области

11:27
04 Мая 2017
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Всего 3 мая в регионе случилось три дорожных аварии, в них пострадали четыре человека.

В Белгороде в половине восьмого утра 23-летний водитель «Нивы» на улице Чичерина сбил 47-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». Пострадавшую положили в первую горбольницу.

В Губкине в половине седьмого вечера 65-летний водитель МАЗа на улице Центральной сбил шестилетнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть дороги. Мальчика отправили в районную больницу и отпустили после оказания медпомощи.

В Старом Осколе в половине восьмого вечера на улице XXV Партсъезда 57-летний водитель «Калины», выезжая на главную дорогу, не пропустил «пятнадцатую», которой управлял 25-летний мужчина. После столкновения «пятнадцатая» врезалась в попутную Kia Spectra под управлением 31-летнего водителя. Пострадали в аварии пассажиры «Калины»: 30-летняя женщина и трёхлетний мальчик, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.


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