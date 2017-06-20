Грозы и сильный ветер придут в Белгородскую область

15:28

Завтра днём, 21 июня, в регионе ожидается ухудшение погоды со шквалистым ветром до 20 м/с.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, 21 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днём возможны небольшие дожди, грозы и град. Ветер будет дуть с юго-запада, ночью – с переходом на северо-западный 5-10 м/с, а днём – 7-12 м/с. При этом во время гроз порывы ветра составят 15-20 м/с.

В тёмное время суток температура воздуха составит до 11-16° тепла, а днём – до 22-27° тепла.