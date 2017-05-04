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Горсть земли с места захоронения героя Поликарпа Москвича передали в Краснодарский край

17:28
04 Мая 2017
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Там находится родина освободителя Валуек.

Жители Краснодарского края обратились в Валуйки с просьбой передать часть земли с места захоронения Поликарпа Москвича на его родину.

В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы церемонию передачи горсти земли провёл глава администрации городского поселения «Город Валуйки» Сергей Колпаков, рассказали в пресс-службе администрации Валуйского района.

Справка: Командир кавалерийского эскадрона, старший лейтенант Поликарп Москвич во время одного из боёв подорвал фашистский танк, бросившись на него. Его подвиг, самоотверженность вдохновили бойцов на борьбу с немецким захватчиком.

Посмертно Поликарпа Москвича наградили орденом Ленина. В Валуйках в память об освободителе города назвали улицу его именем. Она располагается от локомотивного депо до реки Оскол.

Фото пресс-службы администрации Валуйского района


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