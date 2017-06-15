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Городской пляж Губкина успешно прошёл проверку Роспотребнадзора

09:57
15 Июня 2017
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Ведомство выдало месту отдыха заключение о соответствии санитарным правилам и возможности его использования для купания.

Таким образом, на 13 июня в Белгородской области к купальному сезону готовы девять пляжей.

Летом жители региона смогут купаться на белгородских пляжах «Центральный – левый берег» и «Центральный – правый берег» на реке Северский Донец, а также на Белгородском водохранилище в районе улицы Песчаной и на пляже «Лазурный» в Белгородском районе.

Одобрение Роспотребнадзора получили городской пляж на реке Тихая Сосна в городе Алексеевка и места массового отдыха на реке Тихая Сосна в районе моста к селу Засосна и в микрорайоне «Землянщина» в Бирюче.

Разрешительную документацию также получили база отдыха «Металлург» в районе Старооскольского водохранилища и городской пляж в Губкине, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Проверка пляжей в регионе продолжается. Напомним, в купальный сезон планируется работа 56 оборудованных мест для купания.


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