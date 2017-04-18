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Город Строитель Белгородской области вошёл в число самых благоустроенных городов России

12:21
18 Апреля 2017
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Конкурс проводился Министерством строительства и ЖКХ РФ по итогам 2015 года.

В соответствии с приказом главы ведомства, звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» получили четыре городских округа II категории. Строитель Яковлевского района вошёл в число четырёх городов-победителей III категории и стал обладателем диплома правительства РФ II степени.

Среди сельских поселений лучшими признаны пять сельских поселений IV категории, три – V категории и четыре – VI категории.

Торжественное награждение победителей конкурса прошло 14 апреля в Москве. Награды лауреатам вручали глава Минстроя России Михаил Мень, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и вице-премьер правительства России Дмитрий Козак.

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