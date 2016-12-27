Главный бухгалтер администрации села в Белгородской области осуждена за махинации с зарплатами

10:42

Более 2,5 лет женщина и находящаяся в её подчинении бухгалтер-кассир получали незаконные прибавки к зарплате.

Главный бухгалтер администрации Вязовского сельского поселения Прохоровского района использовала своё служебное положение и предоставленные полномочия по начислению заработной платы, что позволяло её вносить завышенные суммы выплат в электронные платёжные поручения.

Таким образом, с октября 2012 до апреля 2015 годов она причинила имущественный ущерб бюджету Прохоровского района на сумму более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и приговорил к штрафу в 50 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.