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Главный бухгалтер администрации села в Белгородской области осуждена за махинации с зарплатами

10:42
27 Декабря 2016
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Более 2,5 лет женщина и находящаяся в её подчинении бухгалтер-кассир получали незаконные прибавки к зарплате.

Главный бухгалтер администрации Вязовского сельского поселения Прохоровского района использовала своё служебное положение и предоставленные полномочия по начислению заработной платы, что позволяло её вносить завышенные суммы выплат в электронные платёжные поручения.

Таким образом, с октября 2012 до апреля 2015 годов она причинила имущественный ущерб бюджету Прохоровского района на сумму более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения» и приговорил к штрафу в 50 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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