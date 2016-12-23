Главе ГУ МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову присвоено звание генерал-майора внутренней службы

13:25

Специальный указ № 665 подписал президент России Владимир Путин 12 декабря 2016 года.

Сергей Петрович Потапов – уроженец села Дмитриевка Старооскольского района. В 1990 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск противоздушной обороны, после чего до 2005 года проходил службу в министерстве обороны на различных должностях – от инженера радиолокационного комплекса до командира радиотехнического батальона.

В министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перешёл в апреле 2005 года на должность начальника пункта управления. Спустя три года он возглавил Центр управления в кризисных ситуациях ЦРЦ МЧС России.

В 2010 году Сергей Потапов окончил Международный юридический институт в Москве. В мае 2011 года назначен на должность начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области.

Имеет государственные и ведомственные награды, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.