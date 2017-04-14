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Главбух трёх шебекинских компаний «нарисовала» себе справки для получения субсидии на оплату ЖКУ

17:15
14 Апреля 2017
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Но афера жительницы Белгородской области раскрылась спустя два с небольшим месяца.

Женщина одновременно являлась директором и главным бухгалтером ООО «Кубера» и главным бухгалтером ещё двух юридических лиц. Пользуясь своим служебным положением, она изготовила себе справку формы 2-НДФЛ, в которую внесла недостоверные сведения о периоде получения ею заработной платы в названной организации. Помимо этого в своей трудовой книжке она сделала ложную запись о том, что из ООО была уволена 30 сентября 2016 года по собственному желанию.

9 декабря 2016 года жительница Шебекинского района прикрепила необходимые документы к заявлению о получении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту регистрации и сдала их в Управление социальной защиты населения местной администрации.

С 29 декабря 2016 года по 3 марта 2017 года ведомство необоснованно начислило на банковский счёт женщины 8313 рублей.

Шебекинский районный суд признал местную жительницу виновной по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении субсидий, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое с использованием служебного положения» и назначил ей штраф в 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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