Газопровод для тепличного комплекса «Гринхаус» строят опережающими темпами

Новый газопровод протяжённостью более 6 километров компания «Газпром газораспределение Белгород» строит вблизи села Котово под Старым Осколом.

На сегодняшний день более четырёх с половиной километров трубы из 6,32 км, предусмотренных проектом, уложены в траншею, один километр сварен «в нитку», выполнены три перехода под автодорогой. Работы по прокладке газопровода продолжаются в интенсивном темпе, так как завершить их по плану мы должны уже в августе.

Виталий Козлов

заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение Белгород»