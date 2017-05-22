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Газопровод для тепличного комплекса «Гринхаус» строят опережающими темпами

15:22
22 Мая 2017
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Новый газопровод протяжённостью более 6 километров компания «Газпром газораспределение Белгород» строит вблизи села Котово под Старым Осколом.

На сегодняшний день более четырёх с половиной километров трубы из 6,32 км, предусмотренных проектом, уложены в траншею, один километр сварен «в нитку», выполнены три перехода под автодорогой. Работы по прокладке газопровода продолжаются в интенсивном темпе, так как завершить их по плану мы должны уже в августе.

Виталий Козлов

заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

Как отмечалось ранее, газопровод будет обеспечивать технологические нужды тепличного комплекса ООО «Гринхаус».  


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