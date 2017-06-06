Газ подать – не вентиль повернуть, или Почему жители двух многоквартирных домов в Ивне вторую неделю остаются без газа

18:13

Жители двух трёхэтажек в Ивне Белгородской области вторую неделю остаются без газа. Обстановка в посёлке напряжённая. Что послужило причиной, выясняли на месте у представителей всех сторон, вовлечённых в разрешение ситуации.

23 мая специалисты региональной газораспределительной компании проводили плановое техобслуживание внутридомового газового оборудования в двух многоквартирных домах № 30 и 32 в Гагаринском переулке в Ивне. Обнаружив отсутствие тяги в дымоходах практически всех квартир, а местами – и отсутствие самих дымоходов, подачу газа жильцам незамедлительно прекратили.



В результате плановых работ по обслуживанию системы газоснабжения двух домов было выявлено нарушение в дымоотводящей системе. То есть часть дымоходов была полностью разрушена, часть были забиты: отсутствовала тяга. По постановлению Правительства Российской Федерации № 410 мы в таком случае обязаны прекратить незамедлительно подачу газа, что специалисты районной службы в посёлке Ивня и сделали. В этот же день эта информация была доведена до управляющей компании. Управляющая компания провела силами специализированной организации обследование системы дымоотведения. По результатам обследования был выдан акт пригодности, согласно которому в 52 квартирах из 54 дымоотводящие системы, именно дымоходы, были непригодны для дальнейшего использования.

Сергей Власов

директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе

Недоумение и недовольство подвигло жильцов на митинг, сначала – у здания районной администрации, а потом и возле дома главы, куда ивнянцы пришли с требованиями вернуть в дома газ.

24 числа люди пришли на площадь, требуя разъяснить ситуацию. Начали объяснять, что в связи с тем, что у вас в квартирах нарушения техники безопасности, подачи газа не может быть, так как это может привести к смертельным случаям. В мае были случаи отравления угарным газом, в том числе 21 мая два человека – женщина и дочка в Прохоровке умерли именно из-за нарушений правил техники безопасности. У вас есть технические нарушения, при которых пользоваться газом нельзя. К сожалению, на сегодня дома эти остаются отключены… Александр Гончаров

глава администрации Ивнянского района

А вот и сами дома. Время рабочее, поэтому собрались в основном пенсионеры. Именно они по большей части и стали заложниками ситуации, когда ничего не нарушая, и, главное, не разрушая, из-за реконструкции, выполненной соседями сверху, остались без функционирующего дымохода и, как следствие, без газа.

Лидия Сабельникова уже восстанавливала однажды дымоход по решению суда, но через какое-то время снесла его вновь.

У нас как получилось. Первая квартира подо мной была подключена в кирпичный стояк, а две колонки – второй и третий этаж – к бетонному стояку. Я звонила в Строитель, мне сказали: «Да, это неправильно, все колонки должны быть повёрнуты в один стояк». Я добиться не могла. Потом набралась смелости и сломала этот стояк. Пригласила ВДПО. Ко мне приехали и обследовали этот поломанный стояк. Обнаружили, что между бетонными перекрытиями нет герметизации. Не было гильз, размеры каналов не соответствовали нормам. В плитах не было дыр. Мне дали акт о непригодности этого дымохода. Лидия Сабельникова

житель дома № 30 пер. Гагаринский, п. Ивня

Её поддерживает соседка, показывая акт, в котором отражено, что и в их квартире при разрушении дымохода в плитном перекрытии между 2-м и 3-м этажами вытяжных отверстий не обнаружено.

В противовес этому акту управляющая организация предоставляет заключения ВДПО, поясняя, что дымоходы – функционирующие, но только там, где не перекрыты из-за самовольного вмешательства соседей с верхних этажей.

Чтобы выяснить, на чьей стороне правда, требуется отдельное детальное разбирательство с участием надзорных органов и специализированных организаций по строительству и обслуживанию систем вентиляции.

Однако на сегодняшний день проблему это не решает. А так как на выяснение технических моментов требуется как минимум время, всё это однозначно затянет процесс.

Между тем газовики предлагали подключить только газовые плиты.

Нами возможна подача газа в эти домовладения только на одни плиты, так как вентиляционные каналы, согласно обследованиям, пригодны к использованию. Но для того, чтобы подать газ на плиты, нам необходимо попасть во все квартиры этих домов, отключить газовые колонки, и тогда мы можем подать газ на газовые плиты. Но жильцами было отказано в допуске: «Либо подаёте газ полностью, либо не подаёте вообще». Сергей Власов

директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе

Пытаясь выстроить конструктивный диалог, представители районной администрации, управляющей организации и газораспределительной компании так и не смогли достучаться до людского сознания с одной единственной аргументацией – только сами собственники квартир могут ускорить процедуру подключения газа.

Настроение жильцов не меняется. На сегодняшний день, пока эти нарушения не будут устранены, допуск газа к газовым колонкам будет перекрыт. Акты есть для пуска газа на газовые плиты. Все условия созданы, жителям могут подать газ на плиты в любой момент. Всё будет зависеть от того, какое решение будет принято. Ведь существует сейчас множество выходов из сложившейся ситуации. Светлана Лагутина

заместитель директора ООО Управляющая компания «Экомир ЖБК-1»

А путей решения предлагают два.

Первый, и о нём говорилось не раз, – восстановить дымоходы. Требуемая для этого сумма, по предварительным оценкам управляющей компании, – порядка 30 тыс. рублей за восстановление одного дымохода.

И второй – при наличии актов на пригодность вентканалов падать газ только к плитам, заменив за счёт собственников газовые водонагреватели на электрические бойлеры.

Дело осталось за малым – дождаться, к какому решению придут жильцы.

Видео Николая Русанова