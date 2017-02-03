24 тонны украинского сала уничтожили на утильзаводе в Белгородской области

19:01

Грузовик с салом попался полицейским в Шебекинском районе.

Задержание произошло 28 января неподалёку от посёлка Маслова Пристань. Его произвели сотрудники отдела МВД по Шебекинскому району. В транспортном средстве отсутствовали накладные, ветеринарно-сопроводительные документы. Также отсутствовала информация о месте происхождения продукции, на упаковке не было маркировки. Виталий Елисеев

начальник отдела государственного ветеринарного надзора по Шебекинскому району и городу Шебекино Смотреть галерею (7 фото)

29 января специалисты отобрали пробы на определение вируса африканской чумы свиней. Результат оказался отрицательным.

Всего в грузовике перевозилось свыше 24 тонн сала. Сегодня, 3 февраля, задержанную продукцию доставили на Корочанский утильзавод.

В течение 2016 года на территории только Шебекинского района по аналогичным фактам нарушения закона было составлено 23 административных протокола. В грузовиках перевозились колбаса, сало, мясо. По преимуществу незаконными перевозками занимались граждане Украины.