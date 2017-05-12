Фуру с «левыми» сигаретами на 27 миллионов рублей задержали в Белгородской области

13:31

Правоохранители региона провели совместную операцию в Шебекинском районе.

В остановленном грузовике с прицепом было обнаружено свыше 1,5 тыс. коробок с сигаретами различных марок. Необходимая маркировка на упаковке отсутствовала. В документах, предъявленных водителем, значилось, что он перевозит противогазы и стройматериалы.

Эксперты оценили стоимость контрафактного груза в 27 254 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Фото пресс-службы областного управления МВД