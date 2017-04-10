Фугасную авиабомбу весом 250 килограммов ликвидировали в Белгородской области

13:42

Опасная находка была сделана вблизи посёлка Уразово Валуйского района.

Информацию о том, что в этом месте когда-то видели взрывоопасный предмет, передали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.

Тщательно обследовав территорию, взрывотехники нашли немецкую авиабомбу времён Второй мировой войны. Вес находки составлял почти 250 кг, и она имела большую разрушительную силу.

С соблюдением всех правил осторожности взрывотехники перевезли бомбу в безопасное место и ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.