Ford сбил десятилетнюю школьницу на дороге в Белгороде

10:10

Всего в пятницу, 3 февраля, в регионе случилось три дорожных аварии, в них пострадали четыре человека.

В Старом Осколе в начале десятого утра на улице Надежды в микрорайоне Королёва 44-летний водитель Renault Sandero на «зебре» сбил 80-летнего пешехода. Пожилого пострадавшего отправили в первую городскую больницу Старого Оскола.

В областном центре в час дня на улице Гостёнской 21-летний водитель Ford сбил 10-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку отправили в детскую областную больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.