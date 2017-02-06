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Ford сбил десятилетнюю школьницу на дороге в Белгороде

10:10
06 Февраля 2017
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Всего в пятницу, 3 февраля, в регионе случилось три дорожных аварии, в них пострадали четыре человека.

В Старом Осколе в начале десятого утра на улице Надежды в микрорайоне Королёва 44-летний водитель Renault Sandero на «зебре» сбил 80-летнего пешехода. Пожилого пострадавшего отправили в первую городскую больницу Старого Оскола.

В областном центре в час дня на улице Гостёнской 21-летний водитель Ford сбил 10-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Девочку отправили в детскую областную больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

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