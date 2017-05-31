Фестиваль «РазДваЦвет» в Старом Осколе посетят Алексей Воробьёв, Эльвира Т и группа «Френды»

12:50

Ведущим праздника станет чемпион России по битбоксу Тарас Станин.





Концерт музыкального фестиваля «РазДваЦвет», организатором которого выступает Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», состоится 10 июня. Мероприятие пройдёт на стадионе «ПромАгро». Начало – в 12:00.

Помимо выступлений артистов, гостей фестиваля ждут спортивные состязания и детские зоны. Вход свободный.

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В прошлом году фестиваль принимал Губкин, годом ранее местом проведения праздника также был Старый Оскол.

Музыкальный фестиваль стартует 3 июня в Железногорске (Курская область). Третий праздник будет организован 17 июня в Новотроицке (Оренбургская область).