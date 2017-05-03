Фестиваль «Фомина яишня»: по замыслу творца всё начинается с яйца

13:45

6 мая в Новом Осколе пройдёт V Межрегиональный фестиваль традиционной культуры и быта «Фомина яишня».

Мероприятие состоится в микрорайоне «Северный», на казачьем стане «Сосновое». Начнётся фестиваль в 14:00.

В программе: театрализованное открытие праздника «По замыслу творца всё начинается с яйца!», чествование молодожёнов с обрядами «Хомутание» и «Придруги», экстремальное силовое шоу «Эра». Отдельным подарком для гостей станет фестиваль народного творчества с участием казачьих коллективов Белгородской и Липецкой областей.

Кульминацией мероприятия станет регистрация рекорда России по приготовлению самой большой яичницы «Пусть яишня жарится – Красна горка славится!».

Кроме того, организаторы обещают работу многочисленных интерактивных площадок, в том числе календарь народных праздников «12 братьев месяцев», выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Яичный базар», мастер-класс «Деревянная кузня» и многое другое.

Самых маленьких участников фестиваля «Фомина яишня» будут развлекать ростовые куклы, сообщили в пресс-службе администрации Новооскольского района.