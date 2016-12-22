Евгений Савченко: Cельское хозяйство задаёт тренд по повышению заработной платы
Глава Белгородской области рассказал об этом на вручении ежегодной премии имени В. Я. Горина.
По его словам, доходы работников сельскохозяйственного сектора экономики увеличиваются. Средняя заработная плата в этой отрасли почти достигла 30 тыс. рублей.
Этот показатель на 2 тыс. рублей больше, чем в среднем по экономике региона. Таким образом, сельское хозяйство задаёт тенденцию на увеличение зарплаты своим сотрудникам, считает Евгений Савченко.