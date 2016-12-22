Евгений Савченко: Cельское хозяйство задаёт тренд по повышению заработной платы

12:00

Глава Белгородской области рассказал об этом на вручении ежегодной премии имени В. Я. Горина.

По его словам, доходы работников сельскохозяйственного сектора экономики увеличиваются. Средняя заработная плата в этой отрасли почти достигла 30 тыс. рублей.

Этот показатель на 2 тыс. рублей больше, чем в среднем по экономике региона. Таким образом, сельское хозяйство задаёт тенденцию на увеличение зарплаты своим сотрудникам, считает Евгений Савченко.