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Евгений Савченко: Cельское хозяйство задаёт тренд по повышению заработной платы

12:00
22 Декабря 2016
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Глава Белгородской области рассказал об этом на вручении ежегодной премии имени В. Я. Горина.

По его словам, доходы работников сельскохозяйственного сектора экономики увеличиваются. Средняя заработная плата в этой отрасли почти достигла 30 тыс. рублей.

Этот показатель на 2 тыс. рублей больше, чем в среднем по экономике региона. Таким образом, сельское хозяйство задаёт тенденцию на увеличение зарплаты своим сотрудникам, считает Евгений Савченко. 

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