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Евгений Савченко заработал в 2016 году почти 2,8 миллиона рублей

10:42
26 Апреля 2017
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Антикоррупционная декларация губернатора Белгородской области за 2016 год опубликована на сайте «Декларатор».

Согласно этому документу, в прошлом году глава региона заработал 2 775 161 рубль, что на 183 тыс. больше, чем в 2015. Выросли доходы и его жены Надежды Савченко – она заработала на 18 тыс. больше (почти 123 тыс. рублей).

В сведениях указано, что ему так же, как и в 2015 году, принадлежит земельный участок для ИЖС площадью 2619 м² и жилой дом площадью 167 квадратов. В его собственности также половина земли площадью 4,5 тыс. м², половина дома площадью 109,9 квадрата и треть квартиры площадью 109 квадратов. Такая же недвижимость, в соответствии с декларацией, принадлежит и его супруге.

Однако автомобиля у Евгения Савченко нет, в отличие от супруги, на которую записана Toyota Land Cruiser 200.

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