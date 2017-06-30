Евгений Савченко предложил провести ревизию лесополос в Белгородской области

18:58

Это предложение глава региона озвучил на научно-практической конференции «Земля не терпит равнодушия» сегодня, 30 июня, в Корочанском районе.

Я бы хотел обратить ваше внимание на лесополосы, их ремонт и реконструкцию, а, может быть, они вообще лишние. Я считаю, что здесь нужно создать проектную группу, которая сделает мониторинг состояния лесополос и вместе с главами местного самоуправления сделает ревизию. Мы прекрасно понимаем, что все лесополосы закладывались сразу в послевоенное время, то есть им 50-70 лет. Некоторые пришли в негодность. С ними надо что-то сделать. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Так, глава региона уже предложил энергетикам приобрести триммер – устройство, которое позволяет превращать стволы деревьев в щепки.

Комиссию по предложению губернатора возглавит начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник. Ей предстоит посчитать бюджет реконструкции лесополос и источники финансирования.

«Вопрос созрел и его надо решать», – отметил Евгений Савченко. В ближайшем будущем губернатор Белгородской области будет ждать алгоритм решения проблемы от регионального департамента АПК и воспроизводства окружающей среды.