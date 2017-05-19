Евгений Савченко: Давайте очистим наши города от гаражей

17:17

Белгородский губернатор выступил с инициативой о трансформации гаражного городского пространства в парковочное.

Об этом шла речь сегодня, 19 мая, на заседании комиссии по реализации проекта формирования комфортной городской среды.

Нам нужно освобождаться от компактных гаражных застроек в центральной части Белгорода. Я имею в виду гаражи, которые были построены ещё в советское время. Да и в 90-е годы тоже баловство определённое было. Я понимаю – в неудобьях, в ярах, практически за городской чертой. Например, в районе подстанции. Там нет смысла трансформировать их в другое пространство. А есть, например, компактная гаражная застройка в районе КонПроКа. Здесь будет набережная проходить. Никакого совмещения нет. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

По мысли главы региона, на месте гаражного кооператива «Ласточка» мэрии следует сделать современный проект открытой площадки с парковками для машин. На парковке смогут ставить автомобили и владельцы нынешних гаражей и те, кто нуждается в машиноместе, но не имеет его.

При этом владельцы гаражей получают место на парковке бесплатно, а другие – «за сносную плату». Из всех участников парковочного пространства при этом организуется кооператив. Он устанавливает правила, производит необходимые сборы.

Проект по трансформации гаражного пространства в парковочное должен быть реализован в центре Белгорода как пилотный. Затем подобная работа будет планироваться в других местах областного центра.

Евгений Савченко поручил привлечь к обсуждению «гаражной» проблемы общественность, горожан.

Люди все хотят. Но с людьми надо разговаривать. Им нужно предложить хороший проект, показать, рассказать об условиях. Когда нужно будет идти к людям с новым проектом устройства парковочного пространства, следует объяснить им и финансовую сторону вопроса, для них очень важную. Что сегодня налог на гараж – земельный налог и имущественный налог. А на парковочной площадке люди освобождаются от налога на землю. Людям это интересно ещё и экономически. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Также глава региона обратил внимание на проблему гаражей предприятий в городах и районах области.