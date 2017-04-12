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Ещё один 25-метровый надземный переход построят в Белгородском районе

16:55
12 Апреля 2017
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Строительство стартует в июне и завершится осенью 2017 года.

Возведут сооружение на трассе «Крым» в селе Стрелецком. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Трафик транспортных средств на этом участке дороги достигает 6000 в сутки.

Строительством займутся специалисты учреждения «Упрдор Москва – Харьков». Будут обустроены тротуары, перила, налажена система освещения. На переходе установят видеокамеры. Также его оборудуют пандусами с тактильными полосами для инвалидов.

Во время строительства сооружения на прилегающем участке трассы «Крым» для движения транспорта будут задействованы две полосы из четырёх, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

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