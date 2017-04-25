Двухлетний мальчик пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Белгороде

12:48

Всего 24 апреля в регионе произошли три дорожных аварии, в них пострадали три человека.

В областном центре в 11 часов утра 34-летний водитель ПАЗика на улице Чичерина столкнулся с двигавшейся впереди «четырнадцатой». В результате в салоне автобуса упал двухлетний мальчик. Его отправили в детский травмпункт для оказания медпомощи.

Также в Белгороде в половине четвёртого дня на улице Губкина 27-летняя автоледи на Peugeot, поворачивая налево, не пропустила двигавшийся по «встречке» автобус Marco Polo, после чего произошло столкновение транспортных средств. Пострадал в ДТП 66-летний пассажир автобуса. Его с травмами отправили в первую горбольницу.

В Вейделевском районе в начале двенадцатого дня 55-летний пьяный водитель УАЗика на трассе Вейделевка – Белый Колодезь выехал на правую обочину и сбил 33-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами отправили в вейделевскую больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.