Двух подростков разыскивают в Белгородской области

15:56

Юноши проживают в хуторе Хрящевое Корочанского района. В настоящее время об их местонахождении ничего не известно.

Как следует из предоставленной УМВД России по Белгородской области информации, Морозову Анатолию Владимировичу 01.06.2001 года рождения на вид 15-16 лет, его рост составляет 150-160 см. Подросток имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы и голубые глаза. Он был одет в куртку-пуховик чёрного цвета с рисунком в виде белого якоря на спине и правом плече, кроссовки чёрного цвета и чёрную вязаную шапку.





Стрельцов Евгений Сергеевич, 08.01.2001 года рождения, также худощавого телосложения, с короткими тёмными волосами и карими глазами. На вид мальчику 16-17 лет, его рост - 160-170 см. Он был одет в куртку-пуховик сине-зелёного цвета, зимние ботинки коричневого цвета и чёрную вязаную шапку.





Любую информацию о пропавших подростках следует сообщать по телефонам: 8 (4722) 35-25-11, 31-22-02, 8 (47231) 5-51-67 или 02.



