В области:

Дворы многоэтажек и городской парк благоустроят в Губкине Белгородской области

16:41
23 Мая 2017
15
0

Город стал одним из четырёх муниципалитетов – участников федеральной программы по благоустройству.

Кроме него, в проект вписались Белгород, Белгородский и Шебекинский районы.

Общий объём финансирования программы в Губкине составляет 10,7 млн рублей. Власти запланировали благоустройство дворов многоквартирных домов по улицам Дзержинского и Мичурина.

Также будет благоустроена наиболее посещаемая общественная территория – парк отдыха по улице Скворцова. Это позволит завершить процесс обновления парка, расширить зону отдыха, где часто бывают жители и гости города. В парке построят асфальтобетонные дорожки, установят малые архитектурные формы.

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, сформирован в соответствии с предложениями граждан, а также на основании открытого голосования на официальном сайте администрации городского округа. Рассмотрение предложений получило одобрение общественного совета по реализации программ в сфере ЖКХ.

Анатолий Кретов
глава администрации Губкинского городского округа

Утверждены и дизайн-проекты обновления дворов. Сметная документация проходит государственную экспертизу. По мнению местных властей, благоустройство дворов позволит обеспечить комфортные условия проживания и доступность жилья для маломобильных групп населения.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

18576
Евгений Савченко: Давайте очистим наши города от гаражей
7900
Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе
6312
Заморозки возвращаются в Белгородскую область
6094
«Аэрофлот» пришёл в Белгород
5373
Для городских и сельских школ в Белгородской области предлагают два варианта выпускных
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика