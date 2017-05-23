Дворы многоэтажек и городской парк благоустроят в Губкине Белгородской области

16:41

Город стал одним из четырёх муниципалитетов – участников федеральной программы по благоустройству.

Кроме него, в проект вписались Белгород, Белгородский и Шебекинский районы.

Общий объём финансирования программы в Губкине составляет 10,7 млн рублей. Власти запланировали благоустройство дворов многоквартирных домов по улицам Дзержинского и Мичурина.

Также будет благоустроена наиболее посещаемая общественная территория – парк отдыха по улице Скворцова. Это позволит завершить процесс обновления парка, расширить зону отдыха, где часто бывают жители и гости города. В парке построят асфальтобетонные дорожки, установят малые архитектурные формы.

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, сформирован в соответствии с предложениями граждан, а также на основании открытого голосования на официальном сайте администрации городского округа. Рассмотрение предложений получило одобрение общественного совета по реализации программ в сфере ЖКХ. Анатолий Кретов

глава администрации Губкинского городского округа

Утверждены и дизайн-проекты обновления дворов. Сметная документация проходит государственную экспертизу. По мнению местных властей, благоустройство дворов позволит обеспечить комфортные условия проживания и доступность жилья для маломобильных групп населения.