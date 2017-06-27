Двоих утонувших нашли водолазы в водоёмах Белгородской области

09:59

Инциденты произошли в Шебекино и в селе Поповка Корочанского района.

Вчера, 26 июня, из реки Нежеголь в Шебекино в месте, не оборудованном для купания, дежурные пожарно-спасательной части № 12 извлекли тело женщины 1936 года. Причина её смерти уточняется, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Как пишет «Интерфакс-центр», погибшая с 24 июня числилась без вести пропавшей.

Ещё одного утонувшего в этот день обнаружили водолазы поисково-спасательной службы МЧС в селе Поповка Корочанского района. Там из водоёма, не предназначенного для купания, вытащили тело мужчины 1965 года рождения.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства его смерти.