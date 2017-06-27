В области:

Двоих утонувших нашли водолазы в водоёмах Белгородской области

09:59
27 Июня 2017
1545
0

Инциденты произошли в Шебекино и в селе Поповка Корочанского района.

Вчера, 26 июня, из реки Нежеголь в Шебекино в месте, не оборудованном для купания, дежурные пожарно-спасательной части № 12 извлекли тело женщины 1936 года. Причина её смерти уточняется, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области.

Как пишет «Интерфакс-центр», погибшая с 24 июня числилась без вести пропавшей.

Ещё одного утонувшего в этот день обнаружили водолазы поисково-спасательной службы МЧС в селе Поповка Корочанского района. Там из водоёма, не предназначенного для купания, вытащили тело мужчины 1965 года рождения.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства его смерти.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13671
Следственный комитет ищет очевидцев семейного ЧП в районе «Сити Молла Белгородского»
11020
Общешкольный выпускной отгремел в Белгороде
9327
Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»
8614
Белгородка была замужем 50 лет и только после смерти супруга узнала о его второй жене
8559
Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика