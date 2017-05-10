Двое подростков попали в больницу после аварии на «пятнадцатой» в Белгородской области

10:59

Всего 9 мая в регионе случилось пять дорожных аварий, в них пострадали восемь человек.

В Старом Осколе в начале двенадцатого дня на улице Ленина 29-летний водитель Kia Spectra, двигаясь задним ходом, сбил 65-летнего пешехода, который переходил дорогу. Пострадавшего отправили во вторую городскую больницу.

В Губкине в половине третьего дня на улице Революционной 33-летний водитель Volkswagen Jetta на нерегулируемом перекрёстке не пропустил «пятёрку», которой управлял 48-летний мужчина. При столкновении пострадали 52-летний и 54-летний пассажиры отечественного авто.

В Старом Осколе в два часа дня на трассе Незнамово – Архангельское – Потудань – Роговатое 18-летний водитель «пятнадцатой» превысил скорость, съехал на обочину, после чего машина опрокинулась. В ДТП пострадали 17-летний и 15-летняя пассажиры автомобиля. Их отправили в больницу.

В Прохоровском районе в половине шестого вечера на трассе Яковлево – Прохоровка – Скородное 35-летняя автоледи на «Калине» не уступила дорогу мотоциклу Suzuki, которым управлял 20-летний водитель. Пострадала в столкновении 18-летняя пассажирка мотоцикла.

В Яковлевском районе 52-летний водитель мопеда Maxx, передвигаясь вне дорожного полотна, не справился с управлением, в результате чего мопед опрокинулся. Водителя отправили в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.