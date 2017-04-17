Движение большегрузов временно ограничат на федеральных дорогах в Белгородской области

17:38

Весенние изменения вступят в силу 24 апреля на автомагистрали М-2 «Крым».

Соответствующий приказ Федерального дорожного агентства вышел 3 апреля.

В документе говорится, что с 24 по 30 апреля на федеральных дорогах региона вводится весеннее ограничение движения для большегрузного транспорта. При этом ограничения распространяются на те транспортные средства, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения.

Ограничительная мера не коснётся международных перевозок грузов, автобусных пассажирских перевозок, в том числе международные, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Ограничивать движения большегрузов будут на следующих участках автомагистрали М-2 «Крым»:

с 604 по 704 км для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 7 т, для двухосной тележки – более 6 т, для трёхосной тележки – более 5 т;

с 0 по 8 км (северный подъезд к Белгороду) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 6 т, для двухосной тележки – более 5 т, для трёхосной тележки – более 4 т;

с 24 по 26 км (южный подъезд к Белгороду) для одиночной оси вводится ограничение движения транспорта с нагрузкой более 9 т, для двухосной тележки – более 7 т, для трёхосной тележки – более 6 т.

Как пишет пресс-служба губернатора и правительства региона, ограничения направлены на сохранение дорог.