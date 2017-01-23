Две автоледи сошлись в лобовом столкновении в Белгородской области

12:23

Всего на выходных в регионе случилось три дорожных аварии, в них четверо человек были травмированы.

В субботу, 21 января, в Старооскольском городском округе на трассе Старый Оскол – х. Ильины около двух часов дня 45-летняя автоледи за рулём «Лады Гранты» выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем Skoda Rapid, которым управляла 55-летняя дама. Последняя и её 75-летний пассажир в ДТП были ранены, медицинскую помощь им оказали в первой городской больнице Старого Оскола.

В воскресенье, 22 января, в Белгороде на Богданке в начале девятого утра 20-летний водитель «десятки» сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Пешеход получила травмы, её отправили во вторую городскую больницу.

Также в областном центре в 08:15 на улице Сумской 58-летний водитель грузовой «ГАЗели» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пешехода с травмами отправили во вторую городскую больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД