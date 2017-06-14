Две девочки-подростка с разницей в один день пропали в Старом Осколе

09:48

Полиция просит помощи горожан в розыске несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Старому Осколу, в 08:30 11 июня ушла из дома и не вернулась Тимохина Анжелика Олеговна 18.10.2000 года рождения. Подросток была одета в кофту чёрного цвета, чёрные лосины и красные тапочки.

Рост Анжелики 165-167 см, она полного телосложения с тёмными короткими волосами и стрижкой «каре».

С 18:15 12 июня ничего не известно и о Нечаевой Владлене Анатольевне, 12.07.2001 года рождения. Последний раз девочку видели в этот день выходящей из Старооскольского центра развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт».

На вид Владлене 16-17 лет, её рост 165 см. Подросток имеет худощавое телосложение, тёмно-каштановые волосы до плеч, карие глаза. Она была одета в джинсовый комбинезон серо-синего цвета и чёрную футболку.

Любую информацию о местонахождении девочек полиция просит сообщать по телефонам: 8 (4725) 44-05-85 или 02.