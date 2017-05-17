Две белгородские кошки заразились бешенством в мае

15:23

Всего под подозрение с 1 по 17 мая попали шесть животных.

Все пробы были переданы в вирусологический отдел Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории из различных районов региона. С помощью метода флуоресцирующих антител специалисты выявили два положительных результата на бешенство среди кошек, сообщает управление Россельхознадзора по Белгородской области.

Всего с начала года исследовано 100 проб патологического материала, в 25 из которых обнаружен антиген вируса бешенства. В 12 случаях оно было установлено у собак, в пяти – у кошек. Ещё четыре случая зафиксированы среди животных дикой фауны и четыре – среди крупного и мелкого рогатого скота.

За аналогичный период прошлого года на исследование было отправлено 136 проб, положительный результат установлен в 40 случаях. Бешенство было выявлено у 17 кошек, 10 собак, 10 животных дикой фауны. В трёх случаях заболевание обнаружено у КРС.