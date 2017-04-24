Два населённых пункта в Белгородской области будут под карантином до июня

17:34

Причиной введения ограничительных мероприятий стали выявленные здесь случаи бешенства животных.

В результате на улице Пролетарской в селе Зимовенька Шебекинского района карантин введён до 11 июня, а на улице Майской в селе Песчанка Старооскольского городского округа – до 12 июня.

Согласно постановлению губернатора Белгородской области, на территориях действия ограничительных мероприятий запрещено проводить выставки и выводки собак и кошек и вывозить их за пределы зоны карантина.

Под запретом также – отлов диких животных, нагонка и натаска охотничьих собак и торговля домашними животными.