Два населённых пункта в Белгородской области будут под карантином до июня
Причиной введения ограничительных мероприятий стали выявленные здесь случаи бешенства животных.
В результате на улице Пролетарской в селе Зимовенька Шебекинского района карантин введён до 11 июня, а на улице Майской в селе Песчанка Старооскольского городского округа – до 12 июня.
Согласно постановлению губернатора Белгородской области, на территориях действия ограничительных мероприятий запрещено проводить выставки и выводки собак и кошек и вывозить их за пределы зоны карантина.
Под запретом также – отлов диких животных, нагонка и натаска охотничьих собак и торговля домашними животными.