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Два населённых пункта в Белгородской области будут под карантином до июня

17:34
24 Апреля 2017
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Причиной введения ограничительных мероприятий стали выявленные здесь случаи бешенства животных.

В результате на улице Пролетарской в селе Зимовенька Шебекинского района карантин введён до 11 июня, а на улице Майской в селе Песчанка Старооскольского городского округа – до 12 июня.

Согласно постановлению губернатора Белгородской области, на территориях действия ограничительных мероприятий запрещено проводить выставки и выводки собак и кошек и вывозить их за пределы зоны карантина.

Под запретом также – отлов диких животных, нагонка и натаска охотничьих собак и торговля домашними животными.

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