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Драка в кафе в Строителе закончилась убийством мужчины

11:11
13 Ноября 2017
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50-летний белгородец скончался от ножевого ранения.

Инцидент произошёл в ночь на 8 ноября. По версии следствия, 27-летний и 41-летний жители Яковлевского района агрессивно вели себя в кафе «Пивной барин» в Строителе. К ним подошли двое мужчин, чтобы их успокоить. Между посетителями завязался конфликт, в ходе которого один из дебоширов нанёс мужчинам ножевые удары.

50-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, 39-летнего его знакомого с многочисленными ушибами и ранениями в область шеи госпитализировали в Яковлевскую ЦРБ.

Злоумышленники скрылись с места преступления, но правоохранители  задержали их в Строителе. Оказалось, что оба мужчины ранее судимы, при этом 41-летний белгородец только в мае этого года вышел из тюрьмы.

На них завели уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы регионального следственного комитета, злоумышленникам предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас они находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. 


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