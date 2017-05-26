Дожди с градом и шквалистым ветром накроют Белгородскую область

15:05

При грозах порывы ветра будут достигать 18 м/с.



По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью пройдут небольшие дожди. Днём возможны небольшие, местами умеренные дожди с грозами, в отдельных районах град. Ветер ночью западный, 4-9 м/с, днём с переходом на северный 6-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 18 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14° тепла, в дневные часы столбик термометра поднимется до 18-23° тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.