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Дождь обошёл стороной фестиваль «Хотмыжская осень – 2017»

21:05
02 Сентября 2017
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Более тысячи участников и несколько тысяч гостей насладились атмосферой одного из старейших фестивалей культуры в Белгородской области.

Под песни и пляски творческих коллективов городов и сёл Белгородской области, всей России, Белоруссии, Сербии и Словении на главной сцене фестиваля народные мастера и умельцы показали гостям, что они умеют. Художники рисовали портреты девушки в народном наряде, кузнецы ковали розы, дети просто радовались жизни.


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