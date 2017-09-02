Дождь обошёл стороной фестиваль «Хотмыжская осень – 2017»

21:05

Более тысячи участников и несколько тысяч гостей насладились атмосферой одного из старейших фестивалей культуры в Белгородской области.

Под песни и пляски творческих коллективов городов и сёл Белгородской области, всей России, Белоруссии, Сербии и Словении на главной сцене фестиваля народные мастера и умельцы показали гостям, что они умеют. Художники рисовали портреты девушки в народном наряде, кузнецы ковали розы, дети просто радовались жизни.