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Дождь, грозы и шквалистый ветер – снова в Белгородской области

16:53
05 Июня 2017
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6 июня в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днём в отдельных районах прогнозируются умеренные дожди и грозы.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, днём – переменных направлений 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с. Ночью в регионе будет 11-16° тепла, днём воздух прогреется до 23-28° тепла, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.


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