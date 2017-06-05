Дождь, грозы и шквалистый ветер – снова в Белгородской области

16:53

6 июня в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днём в отдельных районах прогнозируются умеренные дожди и грозы.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, днём – переменных направлений 6-11 м/с, при грозах местами порывы до 18 м/с. Ночью в регионе будет 11-16° тепла, днём воздух прогреется до 23-28° тепла, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.