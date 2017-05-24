Добровольцы вытащили из огня пенсионера в Белгородской области

11:50

Пожар вспыхнул в частном доме в селе Тишанка Волоконовского района в 15:02 23 мая.

Для ликвидации происшествия первой прибыла местная добровольная пожарная дружина, которая начала тушить огонь и спасла мужчину 1946 года рождения. Пенсионер не смог сам выбраться из загоревшегося дома.

Добровольцы вынесли пострадавшего и передали медработникам для дальнейшей госпитализации в ЦРБ.

В результате пожара огонь повредил вещи и мебель на площади 2 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.