Добровольцы вытащили из огня пенсионера в Белгородской области
Пожар вспыхнул в частном доме в селе Тишанка Волоконовского района в 15:02 23 мая.
Для ликвидации происшествия первой прибыла местная добровольная пожарная дружина, которая начала тушить огонь и спасла мужчину 1946 года рождения. Пенсионер не смог сам выбраться из загоревшегося дома.
Добровольцы вынесли пострадавшего и передали медработникам для дальнейшей госпитализации в ЦРБ.
В результате пожара огонь повредил вещи и мебель на площади 2 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.