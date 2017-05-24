В области:

Добровольцы вытащили из огня пенсионера в Белгородской области

11:50
24 Мая 2017
82
0

Пожар вспыхнул в частном доме в селе Тишанка Волоконовского района в 15:02 23 мая.

Для ликвидации происшествия первой прибыла местная добровольная пожарная дружина, которая начала тушить огонь и спасла мужчину 1946 года рождения. Пенсионер не смог сам выбраться из загоревшегося дома.

Добровольцы вынесли пострадавшего и передали медработникам для дальнейшей госпитализации в ЦРБ.

В результате пожара огонь повредил вещи и мебель на площади 2 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

19420
Евгений Савченко: Давайте очистим наши города от гаражей
8106
Норматив потребления холодной воды для полива земельного участка утверждён в регионе
7276
Заморозки возвращаются в Белгородскую область
6493
Гаишники проверят водителей в Белгороде
6352
«Аэрофлот» пришёл в Белгород
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика