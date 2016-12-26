До шести лет могут получить два жителя Белгородской области за кражу 40 килограммов мяса

15:03

Они проникли в дом, нашли в морозилке мясо и решили, что смогут его продать и съесть.

О пропаже 10 кг говядины и 10 тушек цыплят-бройлеров сообщила 50-летняя жительница Ровенского района Белгородской области.

Полицейские установили, что двое местных мужчин зашли в дом через незапертую дверь, нашли в морозилке мясо и похитили его, чтобы в будущем часть его продать, а другую – съесть.

Когда правоохранители задержали двух ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления 41-летнего и 48-летнего местных жителей, они уже успели съесть несколько килограммов мяса. Остальное оперативники изъяли.

Как рассказали в управлении МВД России по Белгородской области, мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание за такое деяние – лишение свободы на срок до шести лет.