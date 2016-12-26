В области:

До шести лет могут получить два жителя Белгородской области за кражу 40 килограммов мяса

15:03
26 Декабря 2016
571
0

Они проникли в дом, нашли в морозилке мясо и решили, что смогут его продать и съесть.

О пропаже 10 кг говядины и 10 тушек цыплят-бройлеров сообщила 50-летняя жительница Ровенского района Белгородской области.

Полицейские установили, что двое местных мужчин зашли в дом через незапертую дверь, нашли в морозилке мясо и похитили его, чтобы в будущем часть его продать, а другую – съесть.

Когда правоохранители задержали двух ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления 41-летнего и 48-летнего местных жителей, они уже успели съесть несколько килограммов мяса. Остальное оперативники изъяли.

Как рассказали в управлении МВД России по Белгородской области, мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание за такое деяние – лишение свободы на срок до шести лет.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11491
В расследовании исчезновения Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой в Старом Осколе появился второй обвиняемый
9532
Белгородские власти возьмутся за арендодателей жилья, чтобы пополнить бюджет области
6631
Белгородский холдинг закрывает производство мяса утки
4936
15-й парад Дедов Морозов открыл Центральную ёлку Белгорода
4884
Евгений Савченко пригласил на белгородские предприятия харьковских специалистов
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика