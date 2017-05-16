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Для городских и сельских школ в Белгородской области предлагают два варианта выпускных

10:42
16 Мая 2017
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Соответствующий приказ подписала начальник департамента образования региона Наталия Полуянова. 

В документе говорится, что выпускные в области рекомендовано провести в один день – 24 июня. При этом предлагается две модели проведения праздничного мероприятия. Для сельских школ, которые находятся вдали от райцентров, – это церемония вручения аттестатов, а затем школьный бал выпускников и концертная программа. Предполагается, что такой выпускной пройдёт на базе образовательного учреждения.

Для городских, поселковых и сельских школ недалеко от районных центров предусмотрена другая программа. Это традиционная церемония вручения аттестатов в школах и районный бал выпускников с праздничным шоу и концертной программой.

В документе обговаривается, что торжественное мероприятие выпускникам нельзя отмечать в кафе, барах и ресторанах, в лесу и у водоёмов, а также за пределами населённых пунктов. Площадками для выпускных станут дворцы культуры и спорта региона.

Завершатся все выпускные в 22:00. 


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