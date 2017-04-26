Длинная дистанция: белгородские теплоэнергетики заканчивают затянувшийся отопительный сезон

19:33

Ожидается, что по всему региону отопление отключат к концу недели.

Итоги

В течение отопительного периода 2016-2017 годов электростанции Белгородского филиала «Квадры» выработали свыше 400 млн кВтч электроэнергии. Потребители региона в общей сложности получили более двух миллионов Гкал тепла.

Теперь теплоисточники компании переведены на летний режим работы – проще говоря, подача тепла в дома прекратилась. Но горячая вода у потребителей есть.

В этом году отопительный сезон мы закончили сравнительно поздно. Такие низкие температуры в апреле бывают нечасто. В последний раз такое случилось в 1976 году. Виктор Горлов

главный инженер филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»

Ремонт

Уже начался плановый ремонт энергетического оборудования. В программу обновления энергетики планируют инвестировать 145 млн рублей.

В настоящее время выполнены текущие ремонты четырёх паровых и девяти водогрейных котлов, а также трёх газотурбинных установок ПП «Белгородская ТЭЦ», отремонтированы паровая турбина и энергетический котёл Губкинской ТЭЦ.

Материалы

Специалисты применяют современные технологии. В частности, используют предизолированные трубы, срок службы которых на несколько десятков лет превышает длину «жизни» обычной трубы. Также для системы горячего водоснабжения с прошлого года энергетики используют и пластиковые трубы диаметром до 130 мм.

Реконструкция

Не забывают энергетики о программе технического перевооружения и реконструкции (ТПиР). За 2017 год будет инвестировано 400 млн рублей. Планируется проведение реконструкции ГТУ № 2 «Белгородской ТЭЦ», а также оборудования перекачивающей насосной станции «ПНС 3/4» в Белгороде.

Кроме того, в рамках программы ТПиР в Белгороде, Губкине и Валуйках специалисты заменят 19 км ветхих тепловых сетей.

Испытания

Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся в мае. Они необходимы для выявления проблемных участков и последующего исправления неполадок.

Это залог нормальной работы трубопроводов в период сезонной эксплуатации. Риск аварий, таким образом, снижается до минимума.

Гидравлические испытания сети – очень ответственный период. Поднимаем давление выше нормы – и где тонко, там и рвётся. После того, как мы выявляем места порывов, начинается работа по устранению неполадок. Виктор Горлов

главный инженер филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»

Отключение

В тёплое время года по традиции теплоэнергетики будут отключать котельные для планового ремонта. Уже известен график отключения горячей воды в областном центре.

Котельная «Западная» остановится с 10 по 23 мая включительно. «Белгородская ТЭЦ» «уйдёт» на ремонт с 13 по 26 июня. С 4 по 17 июля в двухнедельный «отпуск» отправят ТЭЦ «Луч» и котельную «Южная».

Долги

Отдельную «головную боль» для белгородских теплоэнергетиков представляют абоненты-неплательщики. На начало апреля 2017 года жители региона были совокупно должны «Квадре» свыше 0,5 млрд рублей. Сумма просроченной задолженности – 281 млн рублей.

Самый крупный общий долг в этой сумме – у жителей областного центра, он превышает 371 млн рублей.

В отношении должников специалисты компании проводят претензионную работу. Крайняя мера – отключение горячей воды.