Директор строительной компании задолжал своим сотрудникам 1,5 миллиона рублей

13:07

Сэкономленными деньгами он расплатился за товары, услуги контрагентам, а также за кредит.

58-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью «Контракт» с июля 2014 по май 2015 года частично не выплачивал более трёх месяцев зарплату троим сотрудникам, ещё 35 работников больше двух месяцев вообще не получали вознаграждение за свой труд. Долг составил более 1,5 млн рублей.

За это на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

По информации пресс-службы прокуратуры Белгородской области, уголовное дело передано в мировой суд Борисовского района Белгородской области. Там его рассмотрят по существу.