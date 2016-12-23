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Дикие петухи Белгородской области – символы 2017 года: перепел и серая куропатка

10:23
23 Декабря 2016
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В преддверии года петуха вспоминаем диких родственников символа следующего года.

Наступающий 2017 год по восточному календарю станет Годом петуха. Сотрудник государственного природного заповедника «Белогорье» А. Соколов рассказывает о курообразных региона.

В Белгородской области в естественной среде можно встретить серую куропатку и перепела. Окраской они сходны, но различаются образом жизни. Перепел зимует в Африке, а куропатка остаётся в регионе. Родители куропатки одинаково заботятся о своём потомстве, а самец перепела создаёт семью с несколькими самками, не заботясь о судьбе своего потомства.

Питаются птицы растительными видами кормов, а также массовыми видами клопов, которые считаются сельскохозяйственными вредителями.

Фото А. Соколова

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