Девятилетняя девочка попала в реанимацию после ДТП в Белгороде

11:32

Всего 29, 30 апреля и 1 мая в регионе случилось десять дорожных аварий, в них два человека погибли и 12 пострадали.

29 апреля в Белгороде около 11 часов утра на малой Богданке 29-летний водитель «Приоры» сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пешехода отбросило на двигавшуюся по «встречке» «десятку», которой управляла 60-летняя автоледи. Девочку отправили в реанимацию детской областной больницы.

В Старом Осколе в начале четвёртого дня на проспекте Молодёжном 60-летний водитель «пятёрки» сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Пешехода с травмами отправили в первую горбольницу.

В Белгородском районе в начале шестого вечера на трассе Белгород – Никольское – Ясные Зори – Архангельское 34-летняя автоледи на Daewoo, поворачивая налево, не пропустила встречную «четвёрку», которой управлял 44-летний мужчина. В столкновении машин пострадали водитель иномарки, её шестилетняя пассажирка и 66-летняя пассажирка отечественного авто.

В альбоме нет фотографий.

У вас не хватает прав для просмотра данного альбома

30 апреля в Ивнянском районе на трассе «Крым» в начале пятого дня 65-летний курянин на Hyundai Accent предположительно уснул за рулём, съехал на правую обочину и врезался в опору линии электропередачи. В аварии пострадали пассажиры автомобиля: женщины 58 и 56 лет, 61-летний мужчина.

В Яковлевском районе коло десяти часов вечера на трассе Томаровка – Строитель 25-летний водитель Toyota Carina сбил 54-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Пострадавший скончался на месте.

1 мая в Старооскольском городском округе в половине четвёртого ночи на трассе Нижнеатаманское – Нижнечуфичёво 37-летний водитель «четвёрки» съехал на обочину, после чего машина перевернулась. Водитель умер на месте.

В Алексеевском районе в начале седьмого вечера на трассе Белгород – Павловск 42-летняя женщина за рулём Hyundai Solaris врезалась в ограждение дороги, после этого машина опрокинулась. В аварии пострадал 64-летний пассажир автомобиля. Его с травмами отправили в алексеевскую больницу.

В Вейделевке около десяти часов вечера на улице Центральной 24-летний водитель «Калины» сбил 21-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». Пострадавшего отправили в вейделевскую больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.