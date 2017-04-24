Девушка и подросток пострадали после столкновения ЗАЗа и «Форда» в Белгороде

11:18

Всего 22 и 23 апреля в регионе случилось три дорожные аварии, в них пострадали четыре человека.

22 апреля в Старооскольском городском округе около девяти часов вечера на трассе Короча – Губкин – Горшечное 48-летний водитель «десятки» сбил 56-летнего мужчину. Он переходил дорогу неподалёку от перекрёстка. Пешеход пострадал.

В областном центре в половине одиннадцатого вечера на перекрёстке Белгородского проспекта и улицы Попова 18-летний водитель ЗАЗ Sens столкнулся с Ford Fiesta, которым управлял 22-летний водитель. В ДТП пострадали пассажиры ЗАЗ: 18-летняя девушка и 17-летний молодой человек.

23 апреля в половине шестого утра на трассе Шебекино – Короча 22-летний водитель «четырнадцатой» сбил 54-летнего мужчину, который шёл по краю дороги в том же направлении. Пешехода с травмами отправили в шебекинскую больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото областного управления ГИБДД