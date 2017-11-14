Детей стали давить в 1,5 раза чаще на дорогах Белгородской области

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За первые 10 месяцев 2017 года в области в 1135 авариях погибли 129 человек и пострадали ещё 1448.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года погибших в ДТП стало меньше почти на треть (29,1%), но на 9,9% увеличилось число пострадавших.

В январе-октябре этого года водители стали чаще сбивать пешеходов (рост на 2%). Число раненых в таких ДТП увеличилось на 11,2%, однако меньше людей погибло – на 37,5%. При этом 15% получивших травмы – дети. Самая сложная ситуация – в Алексеевском, Белгородском, Вейделевском, Корочанском, Чернянском, Шебекинском, и Яковлевском районах.

В последние два месяца стало больше наездов на пешеходов вечером и ночью (только в прошлом месяце сбили насмерть шестерых белгородцев). В большинстве случаев в таких происшествиях виноваты сами пострадавшие. В 1,5 раза увеличилось число наездов на детей в тёмное время суток.

Осенью сотрудники Госавтоинспекции проводили маркетинговые акции в точках продаж световозвращающих элементов и рассказывали о них жителям области в консультационных пунктах.

Более десяти автовокзалов участвовали в мероприятиях по повышению безопасности пассажиров на загородных маршрутах.

За 10 месяцев в регионе по вине водителей автобусов произошло 30 аварий с 41 пострадавшим и 1 погибшим. На перевозчиков составили 2663 протокола. 12 водителей управляли автобусом в пьяном виде, у 23 не было прав. 12 раз пассажирский транспорт выезжал на встречку. 65 водителей наказали за езду на неисправных автобусах, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.