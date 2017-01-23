В области:

Десятки пьяных водителей попались полицейским за три дня на дорогах Белгородской области

15:16
23 Января 2017
714
0

Рейдовые мероприятия стражи правопорядка проводили с 20 по 22 января.

От руля автомобиля «отлучили» 48 водителей, которые либо были нетрезвыми, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. Семеро водителей и вовсе раньше были лишены прав.

Выявлено 87 фактов пренебрежения правилами перевозки детей.

Хороший «урожай» штрафов дорожные полицейские собрали на пешеходных переходах. Санкции были наложены на 87 водителей и 182 пешеходов. 62 человека были оштрафованы за то, что не использовали светоотражательные элементы.

Скрытый контроль позволил выявить свыше 50 нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11373
В Белгороде найдена Елизавета Рисик
10818
Эпидемия гриппа накрыла Белгородскую область
10788
Уголовное дело расследуется по факту смерти пациентки во время пластической операции в Белгороде
9742
В Дубовом объявлен план «Перехват» для поимки убийцы
8007
Продолжаются поиски белгородца, пропавшего после новогоднего корпоратива
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика