Десятки пьяных водителей попались полицейским за три дня на дорогах Белгородской области

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Рейдовые мероприятия стражи правопорядка проводили с 20 по 22 января.

От руля автомобиля «отлучили» 48 водителей, которые либо были нетрезвыми, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. Семеро водителей и вовсе раньше были лишены прав.

Выявлено 87 фактов пренебрежения правилами перевозки детей.

Хороший «урожай» штрафов дорожные полицейские собрали на пешеходных переходах. Санкции были наложены на 87 водителей и 182 пешеходов. 62 человека были оштрафованы за то, что не использовали светоотражательные элементы.

Скрытый контроль позволил выявить свыше 50 нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.